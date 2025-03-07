Личная месть Трампу: Пушков раскрыл хитрый план Макрона

Эммануэль Макрон выступил с обращением к французам 5 марта. Свое выступление президент Франции приурочил ко дню обращения американского лидера Дональда Трампа к конгрессу. И это не случайность, уверен глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Макрон в своей речи высказался против перемирия на Украине. А Россию назвал угрозой для Парижа и стран Евросоюза. Такие заявления противоречат тому, что публично говорит Трамп.

"Уж больно ему хотелось выступить антитезой американскому президенту и заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу. Это была также личная месть за прохладный прием в Вашингтоне", — написал в своем Telegram-канале Алексей Пушков.

Парламентарий считает, что у Макрона есть продуманный план. Во-первых, президент Франции надеется на то, что "глубинное государство" возьмет верх над Трампом, во-вторых, Макрон стремится возглавить объединенную русофобскими идеями милитаризированную Европу.

Напомним, встреча Макрона и Трампа прошла 24 февраля в Вашингтоне. Президент США устроил холодный прием коллеге. Сначала Трамп не вышел встречать гостя. А позже во время участия в видеоконференции лидеров G7 Трамп расположился в удобном кожаном кресле, а Макрону выделили место на углу президентского стола в Овальном кабинете, передает РИА Новости.