Праздник 8 марта хотят заменить Днем жен-мироносиц

Международный женский день, который отмечают 8 марта, в России предложили забыть. Вместо него популяризировать День жен-мироносиц, приходящийся на второе воскресенье после Пасхи.

С такой инициативой выступила сопредседатель Союза православных женщин, член Общественной палаты России Наталья Дмитриевская. По ее словам, 8 марта должен остаться в прошлом, потому что имеет коммунистические корни и лишен духовности.

"День жен-мироносиц считается православным женским днем. Хотелось бы, чтобы он отмечался более широко и, конечно, стал государственным праздником", – сказала Дмитриевская.

По ее словам, День жен-мироносиц имеет большое историческое значение и указывает на особую ролью женщины. "То женское служение, которое они несли, та честь, которой они удостоились первыми, узнав о воскресении Христа – это и есть та проповедь, которую должны с собой нести женщины", – заключила член Общественной палаты.

Согласно Евангелию, жены-мироносицы следовали за Иисусом и его учениками и служили им. Среди них были Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова, Саломия, Сусанна. Они остались верными Христу до конца и первые узнали о его воскрешении, пишет РИА Новости.