ВС России нанесли удар по аэродрому с истребителями F-16 в Ивано-Франковске

ВС России нанесли удар по району аэродрома в Ивано-Франковске. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, там находятся истребители F-16.

Как сообщили очевидцы, рано утром была поражена топливно-энергетическая система. Позже появились данные об ударе по району аэродрома, на котором базируются самолеты F-16. Информацию о взрывах в Ивано-Франковской области подтвердил и украинский телеканал ТСН. Предположительно, целью стала также гостиница, где расположились западные инструкторы.

Также Лебедеву сообщили о трех ударах, нанесенных утром по окрестностям Тернополя. Один из них пришелся по военным складам, последовала детонация. О взрывах сообщили и власти Харькова, говорят об ударе "Искандером". Воздушная тревога объявлена по всей Украине.