Информация о масштабной ликвидации военных объектов неонацистов. Ночью и рано утром в крупных городах Украины прогремела серия мощных взрывов. Пожар вспыхнул в Тернопольской области, где было расположено крупное газохранилище. Его использовали ВСУ. Возгорание не могут потушить до сих пор. Также поражены подстанции в Одессе, которые снабжали предприятия ВПК. Ещё несколько взрывов прогремели на аэродроме в Ивано-Франковске. Там в подземных ангарах неонацисты прятали натовские самолёты F-16. Кроме того, удары нанесены по временным пунктам размещения боевиков в Харьковской и Сумской областях. Как неоднократно отмечали в Минобороны, военные объекты Украины уничтожают в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. В зоне СВО тем временем наши бойцы стремительно продвигаются на всех основных направлениях.

Министерство обороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Андреевка в Донецкой народной республике. Накануне штурмовики 114 мотострелковой бригады группировки "Центр" водрузили над ним российский триколор и флаг своего соединения. Взятию Андреевки предшествовала детальная разведка с воздуха. Расчеты беспилотников выявили места скопления личного состава ВСУ и огневые точки - они были оперативно уничтожены ударными дронами. Затем каждое здание тщательно проверили мотострелки. Тем временем подразделения группировки продолжают наносить удары по позициям врага на всем протяжении своей зоны ответственности.

На Александро-Калиновском направлении операторы FPV-дронов 132-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск сорвали ротацию личного состава ВСУ. Уничтожены бронетранспортер и автомобиль, который перевозил боевиков. А в районе населенного пункта Васюковка в ДНР ударными дронами взорваны два склада боеприпасов и пикап противника.

А это расчеты РСЗО "Град" группировки "Днепр" громят врага на Ореховском направлении. В результате точного удара уничтожены скопление пехоты противника и склад боеприпасов.

Получив координаты целей от операторов разведывательных дронов, расчеты противотанковых управляемых ракет группировки "Восток" поразили бронемашины противника на Южно-Донецком направлении.

В преддверии праздника 8 Марта на передовой и в госпиталях звучат поздравления женщинам. В СВО они участвуют наравне с мужчинами - обеспечивают тыл и спасают раненых.

Цветы по случаю праздника мотострелки группировки "Восток" преподнесли женщинам в населенных пунктах, которые совсем недавно были освобождены.