Китай надеется на прочное мирное соглашение по Украине и поддерживает все усилия по его достижению. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел КНР Ван И на большой пресс-конференции.

Она проходит ежегодно в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей. Это высший законодательный орган республики. Его члены подводят итоги и определяют стратегию развития страны.

В своем выступлении Ван И уделил большое внимание отношениям с США и Россией. Взаимодействие с Москвой можно считать образцовым. Оно не направлено против третьих стран, основано на отказе от конфронтации и отвечает коренным интересам наших народов.

Оба государства стремятся к справедливому мироустройству и защищают международную систему, основанную на принципах и уставе ООН. А также выступают против переписывания истории и продвигают правильный взгляд на события Второй мировой войны.