Собянин: Исторический стадион "Металлург" в Басманном районе будет возрожден

В Москве возродят исторический стадион "Металлург", на котором когда-то тренировались советские чемпионы. Он расположен на территории МГТУ имени Баумана и станет частью одного из самых масштабных и амбициозных проектов, реализуемых в столице.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, там будет обогреваемое футбольное поле с искусственной травой, 8 беговых дорожек и зоны для разминки и спринта. Также появится современный спорткомплекс с тренажерами, залами для борьбы и гимнастики.

На центральной площади планируют проводить различные мероприятия, концерты и награждения. А ещё там сделают кафе с летней террасой, спортплощадки, детскую игровую зону. Территорию озеленят и добавят освещение. По словам мэра, стадион будет работать для студентов и сотрудников университета, а также для всех желающих.