Завершается демонтаж кормовой части танкера "Волгонефть-239"

В Краснодарском крае завершают демонтаж кормовой части танкера "Волгонефть-239". Судно полностью достали из воды и разрезали на фрагменты.

Территорию очищают от следов нефтепродуктов, а металлолом вывозят на переплавку на Абинский электрометаллургический завод. Там из остатков танкера сделают около 620 тонн высококачественной арматуры.

На пляжах Анапы продолжают ежедневно работать сотрудники МЧС и волонтёры. Для них организованы полевые кухни с горячим питанием. А в селе Витязево на берегу возле детского лагеря песок просеивают с помощью специальных устройств, прикреплённых к тракторам.

Грунт попадает на сито с разным диаметром отверстий. При этом крупные замазученные частицы собираются в бункер-накопитель. После чего их отправляют на утилизацию.