В крымском парке "Тайган" выхаживают семейство гамадрилов

Анфисе всего месяц. Ещё не самостоятельная, но очень любознательная. И в объектив камеры заглянет, и фрукты попробует. От мамы, конечно, ни на шаг. Исключение - сотрудники парка, которые ухаживают за обезьяной.

Она понимает: люди делают всё возможное, чтобы сохранить её потомство. Семейство гамадрилов привезли из Херсонской области. В Геническе закрылся на реконструкцию местный зоопарк. В Крыму двух взрослых особей поселили в отдельный вольер. А маму и малыша отселили. У новорожденной слабое здоровье.

"Доктор осмотрел, появились всякие залысины. Очень плохо малышка развивается, худенький, и поэтому подкармливают его искусственно. От мамы его не отлучают, что с мамой тепло, хорошо. И мама заботится, массажирует, обогревает", - рассказал Олег Зубков, директор Парка львов "Тайган".

Уход как за младенцем. Прогулки на свежем воздухе, купание, присыпки, тёплая каша и молочная смесь. Она крепко цепляется за жизнь своими маленькими слабыми ручками. Пьет молоко, как по часам, набирается сил. Главное ведь, что мама рядом и добрые люди.

В "Тайгане" умеют выхаживать зверей. Здесь, например, вырастили уже четверых гамадрилов, от которых в своё время отказалась семья. Самые известные - Люся и Степа - уже обзавелись своей стаей.

"Всё наши гамадрилы были искусственно вскормлены и никак это не отразилось на развитии. Самое сложное - найти с ними общий язык и не дать, чтобы они вами руководили. Они должны понимать, что кто-то главный", - рассказала Татьяна Алексагина, пресс-секретарь Парка львов "Тайган".

На искусственном вскармливании Анфиса будет ещё 2 месяца. Затем постепенно начнёт есть привычную для гамадрилов еду - авокадо, манго, бананы и личи. В Геническом зоопарке просили не разъединять семейство. Поэтому, когда малыш окрепнет, их с мамой снова вернут в общий вольер.