Знаменитая блондинка из "Спасателей Малибу" Памела Бах найдена мертвой

Звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Бах найдена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе. Актрисе было 62 года.

Родственники Бах забили тревогу, когда она перестала выходить на связь. Памела несколько дней не отвечала на звонки, и семья приняла решение обратиться в полицию. Памела жила одна в своем особняке в Лос-Анджелесе. Вечером 5 марта дверь дома Бах вскрыли. Актриса уже была мертва. По предварительным данным, звезда сериала свела счеты с жизнью.

"Наша семья глубоко опечалена кончиной Памелы. Мы благодарны за проявления любви и поддержки в это трудное время, но просим уважать наше право на частную жизнь, пока мы скорбим и переживаем это непростое время", — сообщил бывший муж актрисы Дэвид Хассельхофф.

Памела Бах сыграла более 20 ролей в фильмах и сериалах. Всемирную известность ей принесла роль владелицы кафе Кэй Морган в "Спасателях Малибу". Также актриса сыграла в шоу "Молодые и дерзкие", "Обнажение необходимо", "Зловещий особняк" и других, пишет TMZ.