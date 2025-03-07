Отдых на черноморских курортах подешевел на 12%

Треть россиян продолжает планировать отпуск на черноморском побережье в 2025 году. Их не останавливает экологическая катастрофа, вызванная разливом мазута.

Летний отдых на курортах Черного моря для россиян стал дешевле на 12%. Итоги исследования сервиса "Купибилет" приводит "Лента.ру". По данным опроса, 25% респондентов все же опасаются возможных последствий загрязнения. Однако они рассчитывают, что к 2026-му году ситуация стабилизируется, и планируют взять билеты в будущем году.

20% опрошенных отказались от поездок на ближайшие пять лет из-за экологических проблем. Есть и такие, кто решил изменить маршрут: 40% отправятся в Калининград, Дагестан, Москву или Санкт-Петербург. В качестве альтернативы российским курортам рассматриваются также пляжи Абхазии, Египта и ОАЭ.