Лысая Глюк'оZа объявилась после новости о лечении в рехабе

Поклонники певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюк’оZа, уже не первый месяц бьют тревогу. Народ уверен, что артистка нуждается в лечении, ведь она очень странно себя ведет.

Исполнительница хита "Невеста" будто намеренно провоцирует публику, выбирая каждый раз все более странные образы. За последние полгода она несколько раз сменила имидж. Глюк’оZа выкрасила волосы в синий, потом состригла их почти под корень, в теперь она предстала и вовсе без волос. Артиста примерила образ гуманоида: половину головы Глюк’оZа покрыла восковой маской. Узнать Наталью в таком образе оказалось совершенно невозможно.

В таком виде артистка предстала перед камерой, чтобы опровергнуть новости о лечении от зависимости. Певица на своей страничке в соцсети сообщила, что находится не в рехабе, а "в другом месте", но не уточнила, в каком именно.