Трамп одернул устроившего массовые увольнения Маска

Дональд Трамп сузил полномочия Илона Маска в вопросах принятия кадровых решений. Это произошло на фоне массовых увольнений госслужащих, что вызвало недовольство в США.

Президент США на встрече с правительством заявил, что Илон Маск имеет право только давать рекомендации департаментам, а не самостоятельно принимать кадровые решения. Окончательное же решение должны принимать сами руководители ведомств. Детали встречи раскрыло издание Politico.

Сам Илон Маск также присутствовал на встрече. Миллиардер согласился со словами Трампа и признал, что его Департамент эффективности правительства (DOGE) допустил некоторые ошибки.

Позднее в своей соцсети Truth Social президент США призвал Илона Маска действовать осторожнее. По его словам, сокращения нужны, но "важно сохранить лучших и самых продуктивных людей".

"Мы говорим "скальпель" вместо "топора", — написал Трамп.

В то же время, общаясь с журналистами, Трамп заявил, что не считает решения Илона Маска чересчур поспешными. По его словам, департамент миллиардера "проделал потрясающую работу".

Инициативы DOGE привели к увольнению нескольких тысяч федеральных служащих, что вызвало серьезное недовольство в США, в том числе среди сторонников Дональда Трампа.