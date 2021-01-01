Агентство США по международному развитию (USAID) направило Молдавии 650 миллионов долларов. Назначение этих финансов – развитие в стране "правильной демократии", сообщил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.

Как заявил Шевцов "Известиям", с подачи американского агентства в разных странах открывались неправительственные организации, основной задачей которых было иностранное влияние. В частности, в Молдавии, по разным сведениям, с 2021 по 2024 год USAID потратило почти 650 миллионов долларов.

Шевцов предполагает, что указанная сумма - лишь часть реальных денежных вливаний в Молдавию. При этом в другой постсоветской стране — Армении — было получено через USAID около 110 миллионов долларов. При этом Ереван получил лишь половину от обещанной суммы, так как деятельность агенства была заморожена после прихода к власти президента США Дональда Трампа.