Американцы высказались за присоединение к США канадских провинций

Идея присоединения канадских провинций к США нашла поддержку у половины американцев. Граждан опросили об их отношении к идее президента Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го штата Соединенных Штатов. Большинство американцев высказались за расширение территорий – но с одной оговоркой: если канадцы сами изъявят такое желание.

Как свидетельствуют данные опроса социологической компании Rasmussen Reports, половина вероятных избирателей в США поддержали бы канадские провинции, если бы они захотели присоединиться к США. Против высказались 35% респондентов, еще 15% опрошенных не определились со своим отношением к присоединению канадских территорий.

Опрос проводился 24-26 февраля среди 1210 вероятных американских избирателей. Погрешность составляет 3 процентных пункта. Карту США с присоединенной к ним Канадой Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social в январе, передает РИА Новости.