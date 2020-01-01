Карл III недоволен выходкой Меган. Еще одна провокация — и Маркл придется снова менять фамилию

Меган Маркл и принц Гарри отказались от исполнения королевских обязанностей в 2020 году, но при этом оставили герцогский титул. Позже супруги переехали в Америку и развернули кампанию против британских родственников.

В 2021 году парочка пришла на шоу Опры Уинфри. Со слезами на глазах Меган рассказала об унижениях, которым подверглась во дворце. По словам Маркл, однажды она даже услышала слово на букву "н", которое даже шепотом нельзя произносить в США. Гарри при этом держал жену за руку и выглядел так, будто его терзает чувство вины из-за непутевой семьи.

Спустя год супруги выдали больше "ужаснейших" деталей о королевской жизни. Особый упор был сделан на отношениях с Кейт Миллдлтон, мол, Меган к ней со всей душой бросилась, а Кэтрин даже в приватной обстановке соблюдала королевский протокол. А в 2023 году принц Гарри выдал все свои детские обиды в книге "Запасной". И тут терпение монарших родственников едва не лопнуло.

Когда Netflix выпустил кулинарное шоу Меган, во дворце уже ждали очередных заявлений. Оказывается, Карл III предупредил своих приближенных, что стоит Маркл еще хоть раз публично подвергнуть критике кого-то из королевской семьи, — санкции последуют незамедлительно. Король пригрозил, что принц Гарри и Меган Маркл потеряют свой герцогский титул. Для того, чтобы отнять у пары право именоваться герцогом и герцогиней Сассекскими потребуется акт парламента, и Карлу III получить его не составит труда.

Однако внезапно Меган на шоу была очень миролюбива. Герцогиня даже объявила, что они с мужем официально сменили фамилию, и она теперь по документам не Маркл, а Сассекс. По словам Меган, это вовсе не формальность, только когда они с мужем и детьми объединились под общей фамилией, она почувствовала, что теперь есть что-то навсегда соединившее их вместе.

После таких рассуждений Меган лучше не игнорировать предупреждение Карла III, ведь если их с Гарри лишат титула, то фамилия Сассекс потеряет всякий смысл, и придется американской актрисе снова менять паспорт, пишет Daily Express.