ВСУ лишили доступа к спутниковым сервисам Maxar Technologies

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила ВСУ доступ к своим спутниковым снимкам. Официальная формулировка - "по административному запросу". Отключение доступа – это следствие решения Трампа приостановить обмен разведданными с Киевом, утверждают украинские СМИ.

Как пишет "Украинский милитарный портал", решение касается как правительственных пользователей, так и частных. Издание сослалось на сообщество "Киберборошно", которое заявило, что у него уже нет доступа к спутниковой разведке, передает РИА Новости.

Maxar Technologies была едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских правительственных и частных пользователей. Если информация подтвердится, это будет еще один удар по боевым возможностям ВСУ. Украинские военные фактически остаются без оперативных спутниковых данных с американской стороны. Кроме того, ходят слухи о скором отключении Starlink для ВСУ.