Погода на европейской части России взяла курс на весну. Температура опережает график на несколько недель. В столичном регионе сейчас тепло, как в апреле. Рекордные оттепели также на Урале и в Сибири. Ото льда начинает освобождаться даже Байкал. А вот на самом востоке страны зима пока отступать не спешит.

Весенняя метель с обильным снегом накрыла Сахалин. На дорогах гололед, водители теряют управление.

Колонны машин встали на улицах Южно-Сахалинска. В городе большие заторы. Водители пишут, что быстрее дойти пешком. И шутят, что все оставили автомобили, и пошли в офисы поздравлять любимых женщин.

К слову, подарок прекрасной половине человечества в арктической зоне Дальнего Востока приготовила сама природа: на северных морях распустились целые поля "ледяных цветов". Это природный феномен можно наблюдать на тонком молодом льду во время резкого падения температуры.

А на Урале, наоборот, отмечают потепление. И даже раньше времени в челябинском зоопарке проснулся медведь Малыш. Косолапый явно не ожидал увидеть сугробы. И сначала пытался обходить их, а затем попробовал снег на вкус и осторожного потрогал лапой.

Начинает оттаивать и Байкал - на съемках с высоты уже видна большая трещина. Передвигаться по озеру теперь опасно. В Иркутской области под лед провалился автомобиль "ВАЗ" - водитель ехал домой с рыбалки. Машина застряла передними колесами в проталине, но достать ее не удалось. Владелец только успел забрать свои вещи.

А в Москву пришло аномальное тепло. В четверг уже был побит первый весенний рекорд - температура днем поднялась почти до 7 градусов. И погода готовит новые приятные сюрпризы - в ближайшие дни в столице будет около 10 градусов тепла - и даже выше.