Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей

Морозовская детская больница и Центр специальной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого получат от правительства Москвы гранты для лечения детей с онкологическими заболеваниями с применением инновационных технологий, которые не входят в стандарты ОМС.

Как рассказал Сергей Собянин, средства покроют затраты на подбор и активацию неродственного донора и транспортировку костного мозга. Кроме того, деньги пойдут на финансирование проведения специфической иммунотерапии у детей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичный флагманский центр НИИ имени Склифосовского за два года принял почти 120 тысяч пациентов. Большинство людей поступает с травмами и острыми заболеваниями хирургического профиля. И получает всю необходимую помощь в течение суток.