Невероятно красивую Алину Кабаеву заметили на публике с детьми

В Москве во дворце Ирины Винер проходит "Гран-При" Кубка Чемпионок имени Алины Кабаевой. В соревнованиях участвуют юные гимнастки из 20 стран. Олимпийская чемпионка не могла пропустить такое событие.

На публике Кабаева появилась с обновленной прической и на высоких каблуках. Экс-гимнастка выбрала для мероприятия серый брючный костюм и белую рубашку. Внимание привлекли волосы Алины, они стали короче, и появилось больше светлых прядей. Выглядела Кабаева превосходно.



Юные спортсменки не удержались и попросили у именитой гимнастки автограф. Алина детям не отказала, и даже сфотографировалась с девочками.

В Сети поклонники художественной гимнастики восхищаются красотой Кабаевой. "Алина невероятная! Такая такая красивая, грациозная!"; "Она с годами только хорошеет, поразительно"; "Дети прям зачарованы Алиной! Молодец, что вдохновляет юных спортсменок", — обсуждают в соцсетях появление Кабаевой на публике.