Киеву не удастся избежать подписания сделки по недрам с Вашингтоном. США пригрозили украинским властям в случае их отказа раскрыть случаи коррупции среди официальных лиц, пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По данным издания, Белый дом связывался с главным политическим соперником Владимира Зеленского - генералом Валерием Залужным. Ранее, 28 февраля Зеленский встретился в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом. Визит закончился скандалом: президент США и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении и указали ему на дверь. Запланированное подписание сделки по добыче украинских полезных ископаемых сорвалось.

Позже Трамп сообщил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Украинский лидер заявил, что готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых.