В Храме Христа Спасителя обсудили строительство церквей на востоке Москвы

В Храме Христа Спасителя в Москве сегодня прошло совещание, где обсудили строительство новых православных церквей на востоке столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В настоящее время в округе возводят два храма. Один из них - в честь святого преподобного Александра Свирского на Соколиной горе. Молитвенный зал сможет вместить до 550 прихожан.

В состав комплекса также войдёт воскресная школа. Второй храм - в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Фёдоровны.