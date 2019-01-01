Глеб Калюжный попросился в оркестровые войска, но скорее всего попадет в ВДВ

Глеб Калюжный после шести лет уклонения от призыва отправится в армию. Артисту вручили повестку, а он сам уже рассказал, в какие войска хотел бы попасть.

Накануне сообщалось, что против Калюжного возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". Актеру грозило до двух лет колонии. С 2019 года Глебу регулярно присылали повестки для прохождения медкомиссии, однако артист ни разу не посетил военкомат. Калюжный не проживал по месту регистрации, поэтому его поиски велись в Подмосковье и Тверской области.

После известия об уголовном деле актер явился на допрос в Следственный комитет. Побеседовав со следователями, 26-летний артист с адвокатами поехал в военный комиссариат. Там Калюжный попросил отправить его служить в оркестровые войска, чтобы продолжить заниматься музыкой в армии.

По данным SHOT, через две недели актеру предстоит пройти медкомиссию — предварительно, у него категория А, и он уедет в ближайший призыв. С такой категорией шансов попасть в оркестровые войска у артиста немного. Больше вероятность отправиться служить в морскую пехоту или ВДВ.