Зеленский решил уехать в Южную Африку

Официальный визит украинского лидера Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику намечен на апрель. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента ЮАР. Винсент Магвенья уточнил дату: Зеленский прибудет в Преторию 10 апреля.

С лидером Южно-Африканской Республики Сирилой Рамафосой Владимир Зеленский встречался 22 января. СМИ сообщали, что президент ЮАР в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе обсудил с главой киевского режима возможные усилия для приближения "справедливого мира".

Ранее были раскрыты планы Зеленского посетить Эр-Рияд. Украинский лидер планирует прибыть в Саудовскую Аравию перед переговорами Украины и США. Зеленский хочет встретиться с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салман Аль Саудом, передает РИА Новости.