Собянин вручил награды выдающимся москвичкам в преддверии 8 марта

Сегодня Сергей Собянин поздравил москвичек с наступающим Международным женскими днём. Глава города вручил награды выдающимся женщинам столицы. Это врачи, педагоги, водители общественного транспорта. Представительницы ЖКХ, а также известные актрисы и наша коллега. Объединяет их одно - любовь к Москве.

В Белом зале московской мэрии - выдающиеся женщины столицы. Их талант, знания - вдохновляющий пример. С поздравления женщин, которыми гордится Москва, начал церемонию награждения Сергей Собянин.

"Здесь в этом зале собрались замечательные педагоги, которые воспитывают будущие поколения Москвы, дают им замечательные знания. Здесь почётные врачи Москвы и Российской Федерации, которые несут здоровье москвичам, спасают из самых сложных ситуаций. Здесь замечательные актрисы, которые составляют гордость нашей страны. Здесь представители совсем не женских, может, профессий: строители, которые возводят прекрасные здания, водители общественного транспорта, которые обеспечивают перевозку миллионов людей каждый день. Здесь работники ЖКХ, которые дарят нам вот такой прекрасный город: чистый, благоустроенный. Здесь люди самых разных профессий, но их объединяет то, что они любят Москву, вкладывают свою душу, сердце в свою работу", - отметил Собянин.

Учителя, медсестры, тренеры, пекари, экономисты, журналисты - представительницы практически всех профессий, без которых невозможно представить ритм большого города. Награды удостоена и представитель нашего телеканала - директор Дирекции программ телекомпании "ТВ Центр" Элина Ахваян. Звезда художественной гимнастики Лала Крамаренко признаётся - получать награду волнительно и приятно так же, как и подниматься на пьедестал.

"Это искусство. Это не просто спорт. Это не просто набор элементов. Мы говорим телом. Кто-то выражает свои чувства в стихотворениях, кто-то в песнях, а мы говорим телом", - отметила Лала Крамаренко.

Высокой наградой "За безупречную службу городу Москве" отмечена всенародно любимая актриса Марина Неёлова.

"Поскольку мое детство прошло между школой и кружками художественного слова, я вам благодарна за то, что вы вкладываете огромные труд и сердечность в то, чтобы реконструировать, ремонтировать, открывать все новые-новые культурные центры, которые очень нужны. Спасибо вам огромное!" – сказала народная артистка Марина Неёлова.

Знаком отличия "За заслуги перед Москвой" награждена Анна Громова. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" на протяжении многих лет проводит мероприятия, связанные с увековечиванием памяти Великого князя Сергея Александровича.

"Подвиг служения Великого князя Сергея Александровича получил своё продолжение именно в нашем времени. И мы постараемся приложить все наши силы для того, чтобы рассказать о том, как росла Москва, как она устраивалась, благоукрашалась во времена Сергея Александровича. И как эта тенденция воплотилась сейчас в наши дни", - говорит Анна Громова.

Очень разные по роду занятий, но одинаково вовлечённые и беззаветно влюблённые в своё дело. Цветы, поздравления, фото на память об этом дне.