Женщины - врачи ГКБ им. Юдина ежедневно проводят сложнейшие операции

Они спасают жизни, несмотря на выходные и праздники. Врачи и медсестры городской клинической больницы имени Юдина ежедневно проводят сложнейшие операции. Даже 8 марта они остаются на своем посту.

Будни на календаре или праздники: за операционным столом врач-хирург Екатерина Ближенская трудится с утра и до последнего из пациентов в её графике. В хирургическом отделении ГКБ имени Юдина, где она работает, берутся за самые сложные вмешательства на органах желудочно-кишечного тракта у больных, часто даже потерявших надежду на исцеление. И таких немало.

За плечами Екатерины Ближенской - сотни сложнейших операций и спасенных жизней. Из-за гигантской грыжи семидесятилетнюю Наталью Петрову госпитализировали в тяжелейшем состоянии: она не ела и уже не могла спать.

Так называемую герниопластику - операцию по удалению грыжи - Наталье провели через небольшой разрез, благодаря чему уже на следующий день женщине стало намного лучше. Оперировавшую её бригаду Екатерины, к слову, полностью женскую, пациентка не перестаёт благодарить.

Не поставить на паузу в честь праздника и работу в отделении гнойной хирургии больницы. Комфорт и настроение пациентов здесь под контролем старшей медсестры Антонины Репиной.

"Тяжело, что они тут одни без родственников, многие попадают вообще с улицы, без всего, с сумками. Это такое отделение, где помощь нужна со всех сторон - не только как физическая, но и больше моральная", - рассказала Антонина Репина, старшая медсестра отделения гнойной хирургии ГКБ им. С.С. Юдина.

О другом она и не мечтала, выбирая когда-то для себя специализацию. В зоне её ответственности почти всё - от наличия нужных медикаментов до уюта в палатах и холлах, а еще организация работы младшего медперсонала.

Когда пациенты улыбаются и идут на поправку - это лучший из подарков для всего медперсонала. Но в праздничные дни будут и другие - московских женщин - врачей и медсестер прямо на рабочем месте поздравят представители самых мужественных профессий: сотрудники МЧС, Мосводоканала и других городских спецслужб.