Пума Геркулес перевезен из московской квартиры в зоопарк

Пуму, которую несколько лет держал у себя в квартире житель столицы, доставили в Московский зоопарк. Сейчас животное на карантине. Предварительно врачи диагностировали у хищника хронические заболевания. Ветеринары пристально следят за его самочувствием. Как переезжал Геркулес?

В большом черном ящике, который аккуратно спускают по лестнице, под действием снотворного спит пума Геркулес, а снимает происходящее на камеру бывший владелец животного Сергей Татаринцев. До последнего он не хотел расставаться с любимцем и даже когда в Геркулеса запустили усыпляющий дротик, Сергей держал пуму за поводок. Дикое животное изъяли у хозяина по решению суда, теперь о нем позаботятся в Московском зоопарке.

"Животное абсолютно точно забрали незаконно, потому что, повторюсь, имела место быть извращенная трактовка права", - сказал Сергей Татаринцев.

Возмущение Сергея объяснимо: Геркулес жил в его однокомнатной квартире 5 лет, он его выкормил и лечил в лучших ветклиниках. Только, по словам специалистов, проблемы Геркулеса могли возникнуть как раз из-за условий содержания: тесное пространство, неправильное питание и, как следствие, постоянный стресс.

"Сейчас главное понять, в каком состоянии это животное, что у него с организмом, что у него происходит с поведением. Поэтому туда не допускаются посторонние", - отметил Михаил Брагин, заведующий отделом "Млекопитающие" Московского зоопарка.

Сотрудники Московского зоопарка уверены: Геркулесу необходима профессиональная помощь и постоянное наблюдение ветеринаров. Сергей же отступать не собирается и уже подал жалобу в кассационный суд Москвы.