Россиянам пообещали доллар по 80 рублей

Курс доллара может еще сильнее опуститься. При благоприятных обстоятельствах уже в ближайшее время американская валюта упадет до отметки в 80 рублей.

Аналитики считают, что на позитивно на рубле скажется смягчение санкций, о котором заговорили в Вашингтоне. США уже несколько раз намекали, что часть ограничений будут сняты, если Москва согласится на урегулирование конфликта на Украине.

Также на укрепление рубля может повлиять информация о точных сроках встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. А если переговоры приведут к сближению позиций по актуальным проблемам международных отношений, то доллар может упасть до 80 рублей.

Однако, если прогресса не будет или если Штаты резко сменят курс в отношении России, доллар может подскочить. Негативный прогноз предполагает взлет американской валюты до отметки в 100 рублей, пишет NEWS.ru.