Минобороны раскрыло детали ночного удара по целям на Украине

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповой удар по целям на Украине высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Как сообщили в Минобороны, в результате поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.

Также в военном ведомстве сообщили, что с 1 по 7 марта ВС России нанесли семь групповых ударов. Использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотники. В результате поражена инфраструктура военных аэродромов и склады с боеприпасами. Также целями стали цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотных летательных аппаратов. Поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников, а также места базирования катеров.

В зоне ответственности группировки войск "Север" за неделю противник потерял свыше 1590 военнослужащих. Уничтожено шесть танков, 28 орудий полевой артиллерии, включая три западного производства. Также ликвидировано пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.