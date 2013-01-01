Актера Панина убили бизнес-партнеры с Украины

Андрей Панин был найден мертвым в своей квартире 7 марта 2013 года. Причиной смерти 50-летнего актера назвали несчастный случай, но друзья уверены, что его убили.

Уже больше 10 лет виновных в смерти друга ищет Геннадий Русин. По его словам, Панина убили представители мафии из Одессы. Они были бизнес-партнерами артиста. Причем "предприниматели" сами вышли на Панина и предложили ему поучаствовать в "прибыльном деле". Актер вложил в предприятие несколько сотен тысяч долларов, но выручки так и не дождался.

"Мы нашли персонажей, убивших Андрея. У нас даже есть видеоматериал и все доказательства. Мы это дело довели до конца. Они находятся сегодня на Украине, в Одессе, что также доказано. Но в Россию их, конечно, же никто не выдаст", — признался друг актера в беседе с "АиФ".

Предположительно, одесситы приехали к Панину, чтобы просто припугнуть. Актера избили и оставили истекать кровью. По факту смерти звезды кино было возбуждено уголовное дело, но в 2015 году дело прекратили "за отсутствием состава преступления".