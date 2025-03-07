Подоляк заявил, что Трамп соврал о выделенных Украине деньгах

Дональд Трамп неоднократно говорил, что США потратили на помощь Киеву не менее 300 миллиардов долларов. Однако советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что это не так.

"Общая сумма американской помощи Украине составляет 114 миллиардов долларов, не 300 и не 500 миллиардов", — заявил Подоляк Le Point, публично обвинив главу США во лжи.

По его словам, большая часть выделенных Америкой с 2022 года денег пришлась на военный сектор. Поставки вооружений из США советник офиса Зеленского оценил в две трети от всех средств. Подоляк также уточнил, что часть из этих денег тут же отправилась американским оборонным компаниям.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины в обмен на сделку, по условиям которой Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. При этом глава Белого дома подчеркнул, что США вложили в Украину свыше 300 миллиардов долларов.