Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Овны

Не торопитесь делиться своими идеями – их могут у вас похитить. Вечером найдите способ порадовать себя, пусть даже это будет просто любимый фильм.

Тельцы

Домашние заботы займут большую часть дня, но вам будет приятно наводить уют. Возможен неожиданный разговор, который улучшит отношения в семье.

Близнецы

У вас появится срочное дело, связанное с документами или перепиской. И вы легко справитесь, если не будете отвлекаться на посторонние разговоры.

Раки

Не спешите тратить деньги, даже если предложение кажется выгодным. Возможно, кто-то попросит у вас помощи - подумайте, прежде чем давать в долг.

Львы

Луна в вашем знаке делает вас заметными, но Венера намекает, что не все готовы к вашей яркости. Кто-то может завидовать или неправильно вас понять.

Девы

У вас появится мысль написать кому-то из прошлого или просто погрузиться в воспоминания. Хороший день для чтения, анализа и внутренних откровений.

Весы

Общение с друзьями или активность в соцсетях принесут интересные мысли. Вы можете увидеть кого-то с новой стороны или задуматься о смене окружения.

Скорпионы

Представителям этого знака сегодня лучше побыть в тени. Не торопитесь публично высказываться - пусть другие говорят, а вы слушайте и делайте выводы об их намерениях.

Стрельцы

Вам захочется чего-то нового и волнующего. Поищите билеты в отпуск, посмотрите фильм о другой стране или культуре, почитайте что-то вдохновляющее.

Козероги

Вы начнете неделю с обсуждение совместных расходов или долговых обязательств. Скучные дела, но жизнь есть жизнь. И без денег ее проживешь, верно?

Водолеи

Возможно, кто-то ждет от вас поддержки, но не может прямо сказать об этом. Найдите ресурс, чтобы помочь, – получите плюсик в карму и нового друга.

Рыбы

Попробуйте работать в более приятной атмосфере – включите музыку, разбейте задачи на этапы. Вечером хорошо заняться здоровьем или уходом за собой.