В США высоко оценили назначение Дарчиева послом в Вашингтоне

Назначение Александра Дарчиева послом России в США в Вашингтоне оценили положительно. Издание The Washington Post говорит о нем, как об опытном дипломате, получившем высокие оценки от американских официальных лиц.

Эксперты издания оценили влияние назначения Дарчиева на развитие отношений двух стран. Подчеркивается, что решение было принято на фоне начавшейся "перезагрузки" после переговоров в Эр-Рияде. Отмечается положительное влияние этого шага на перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в МИД России подчеркнули, что Вашингтон и Москва не смогут договориться по каким-либо вопросам без восстановления полноценных отношений. Возобновление работы дипмиссий в обеих странах было одной из главных тем переговоров делегаций России и США перед назначением Дарчиева на должность.