Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней стабильности страны

Кадры из Кремля. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными участниками Совета безопасности России.
Разговор шел в режиме видеоконференции. Обсуждали обеспечение внутренней стабильности страны. В дискуссии приняли участие глава правительства, председатели двух палат парламента, представители администрации президента, министры иностранных дел, юстиции и руководители силовых ведомств.
"Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого, поступательного развития России по целому ряду направлений. Давайте начнём работать", - отметил Путин.