Подразделениями группировки ВС России "Север" продолжают наступление в курском приграничье. В результате активных действий российских войск нанесено поражение формированиям десятка бригад ВСУ в районах населенных пунктов под Суджей, сообщили в Минобороны России.

Потери украинских войск за сутки превысили 160 военнослужащих. По данным военного ведомства, уничтожены танк и бронетранспортер. Ликвидировано орудие полевой артиллерии, 4 миномета, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 65 400 военнослужащих. Уничтожено 386 танков, 257 бронетранспортеров, 516 артиллерийских орудий. Также поражены 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в их числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США.