Появились новые данные о запрете выезда Верки Сердючки с Украины

Появились подробности запрета на выезд за рубеж украинскому певцу Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка. С артистом пообщался продюсер Леонид Дзюник. По его словам, Данилко находится в шоке.

Сегодня, 7 марта, Верку Сердючку ждали в Лондоне. Там у артиста был запланирован сольный концерт. Однако накануне Данилко узнал, что ему запрещено покидать страну.

"Мы общались с Андреем два дня назад. Он сказал мне, что сам не понимает, почему его не выпустили. Для него случившееся – шок. Ситуация абсурдная. Андрей мог давно уехать за границу, если бы захотел, но он оставался на Украине, где продолжал работать", — рассказал Дзюник.

Продюсер считает, что произошедшее с Андреем Данилко объясняется тем, что происходит на Украине. "Сумасшедший дом в последнюю неделю закрыли на карантин", – едко подметил Дзюник.

О произошедшем накануне сообщил сам Данилко. Артист пожаловался, что его больше не выпускают с Украины. Киевские власти запретили ему выезжать за границу из-за отсутствия специального разрешения Минкульта, которое необходимо по новому закону, пишет "Абзац".