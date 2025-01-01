Начинается прием заявок на конкурс "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы"

17 марта начнется прием заявок на участие в новом сезоне Международного конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы".

Третий сезон конкурса для авторов экскурсионного контента в рамках программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" пройдёт с марта по май 2025 года.

300 победителей получат почетное право проведения экскурсий в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в городах-героях, городах трудовой доблести и городах воинской славы на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

В настоящее время в сообщество "Проводники смыслов. Экскурсоводы" входит более 12 тысяч гидов, педагогов и краеведов со всей страны, продвигающих туристический потенциал регионов.

Итогом второго сезона конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы" стало создание 400 технологических карт экскурсий, которые будут включены в программы путешествий по России. Их разработка осуществлялась участниками под руководством опытных гидов-наставников программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

В 2025 году конкурс "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы" пройдет в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ключевым условием заявочного этапа станет соответствие технологических карт экскурсий военно-патриотической тематике, основанной на истории Великой Отечественной войны.

Приглашаем к участию: аттестованных гидов-экскурсоводов и аттестованных гидов-переводчиков, сотрудников музеев военно-патриотической тематики, авторов экскурсионного контента, посвященных памяти Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, менеджеров сферы туризма, студентов и преподавателей исторического профиля, а также участников и победителей прошлых сезонов конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы".

Подать заявку на участие в конкурсе можно будет на сайте morethantrip.ru/konkurs_gid с 17 марта 2025 года.

В конкурсе смогут принять участие граждане Российской Федерации из всех 89 регионов, а также представители Республики Беларусь (Минск и Брестская крепость), достигшие 18-летнего возраста.