ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты

Банк России принял решение сохранить еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, действие ограничений на снятие наличной иностранной валюты.

Граждане, открывшие валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, могут снять не больше 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро, независимо от валюты вклада или счета, если еще не использовали такую возможность. Остальные деньги можно получить в рублях.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юрлицам-нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, иенах до 9 сентября 2025 года не производится, по другим валютам ограничений нет.

Юрлицам-резидентам разрешается получать со счетов доллары США, евро, фунты стерлингов и иены только на командировочные расходы по установленным законом нормативам. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства России, отмечается на официальном сайте ЦБ.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сбережения выгоднее хранить в рублях, нежели в валюте, поскольку финансовые организации предлагают максимально выгодные ставки по вкладам.

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что нашим гражданам вообще не нужны доллары — выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений, поскольку это "надежное выгодное доходное вложение".