"Я - патриотка, а ты - нахалка!": Пугачева сорвалась на камеру

Алла Пугачева вместе с молодым мужем и двумя детьми после отъезда из России обосновалась в Израиле, где уже много лет живут родственники ее супруга. Однако после обострения палестино-израильского конфликта, когда Примадонне и ее близким пришлось даже спасаться в бомбоубежище, семейство перебралось на Кипр. Там у Пугачевой имеется собственная элитная недвижимость. Однако и там она долго не пробыла. Летом прошлого года ее заметили в Латвии. В Юрмале на летние месяцы Примадонна традиционно снимает виллу.

Одно время поклонники гадали, где же точно находится артистка. Ушлые журналисты нашли ее на Кипре. В Сети появилось видео, как Пугачеву на прогулке с детьми приметили репортеры, начали снимать и задавать разные вопросы. Например, у нее спросили, нравится ли ей в Лимассоле.

"Очень нравится в Лимассоле", - ехидно ответила Примадонна, демонстрируя совершеннейшую неготовность к общению с российскими журналистами.

Артистка попыталась отогнать представителей СМИ и даже закрывала объективы камер руками. Вопросы из серии "Зачем вы уехали?" и "Когда собираетесь вернуться в Россию?" певице совсем не понравились.

"Вы тупые, нахальные... Я - патриотка, а ты - нахалка!" - приводит слова возмущенной Пугачевой Starhit.