Украина получила часть доходов от замороженных российских активов

Великобритания передала Украине часть доходов от замороженных российских активов. Киев сегодня получил 752 миллиона фунтов, которые будут направлены на укрепление украинской обороноспособности, сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль выразил благодарность правительству Великобритании и партнерам по G7 за механизм, который "заставляет российские средства работать на Украину". В Киеве рассчитывают, что все суверенные активы России в будущем будут конфискованы и переданы в пользу Украины.

На необходимости конфискации замороженных активов России ранее настаивали страны Балтии и Польша. При этом Франция, Германия и Италия выступили против использования этих средств.