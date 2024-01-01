Вучич рассказал про содержательный разговор с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич рассказал в пятницу, 7 марта, что пообщался с российским лидером Владимиром Путиным. По словам сербского политика, разговор был "хороший и содержательный".

Как отметил Вучич в социальных сетях, телефонный разговор шел "по всем важным вопросам нашего двустороннего сотрудничества" (цитата по РИА Новости). В частности, президент Сербии подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лидеры двух государств, по словам Вучича, также обсудили продление договора о поставках российского газа и "о том, как решить вопрос NIS, учитывая американские санкции в отношении этого предприятия".

Летом 2024 года Александр Вучич рассказал, что долго не общался с Владимиром Путиным. Однако сербский президент опроверг предположения о том, что это происходит из-за нежелания Москвы, заверив, что "если бы я завтра захотел разговаривать, президент Путин бы разговаривал".

В феврале 2025 года Вучичу пришлось извиняться за голосование в Совбезе ООН по резолюции, имеющей прямое отношение к России. Делегация Сербии поддержала документ с антироссийскими заявлениями. Сербский президент заверил, что это ошибка, за которую он просит прощения. Кремль отметил, что подобное случается — в Москве извинения Белграда приняли.