Названа предварительная причина смерти режиссера Вахтанга Микеладзе

Сообщается, что тело Вахтанга Микеладзе обнаружили накануне, 6 марта, в его квартире на улице Дмитрия Ульянова около семи вечера. По предварительным данным, причиной смерти создателя программ "Человек и закон" и "Документальный детектив" стала острая сердечная недостаточность, передает SHOT.

Вахтангу Микеладзе было 87 лет. Из них 53 года творческой жизни документалист потратил на создание более 2,5 тысяч фильмов, а также получил около 500 премий и призов. В последние годы он сотрудничал с компанией "Синтез-Интегра".

"Вахтанг Евгеньевич говорил: кино надо делать с открытым сердцем. Мы учились у него стойкости и умению работать и делать кино с Большой буквы!" - приводит сообщение компании RTVI.

Вахтанг Микеладзе был автором и режиссером таких известных проектов, как "Умереть в Сталинграде", "Эрмитаж. Пульс жизни" и цикл "Бессмертный полк".