Генпрокуратура России признала нежелательной латвийскую "АРЭМ"

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" ("АРЭМ").

Как уточняет пресс-служба ведомства, эту НПО зарегистрировали в Риге в 2018 году. Ее учредители – граждане Латвийской Республики, сотрудничающие с литовской неправительственной организацией "Форум свободной России" (также признана нежелательной в России).

"АРЭМ" признана нежелательной, поскольку распространяет негативные материалы о Вооруженных силах России, оправдывает теракты в нашей стране, призывает к протестам во время выборов и поддерживает антироссийские санкции.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с призывом в адрес политиков и общественников, которые получали финансирование из-за рубежа. Он предложил им прилюдно покаяться на Красной площади.

Тем временем нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки, ужесточающие российское законодательство в отношении иностранных агентов. Им, в частности, планируют полностью запретить образовательную деятельность.