Тарасов и Костенко отдыхают на вилле за 170 тысяч в сутки

Дмитрий Тарасов вывез всю свою большую семью на Мальдивы. Отдых на островах влетел футболисту в копеечку.



Спортсмен снял огромную виллу, ведь помимо его жены Анастасии Костенко и четверых детей, на курорт прилетели мама и теща Тарасова. Семейство выбрало для отдыха тот же отель, в котором они останавливались год назад. Судя по информации на туристических сайтах, номер в этой гостинице стоит 170 тысяч рублей за ночь.

В одном из интервью Дмитрий признался, что большая часть отдыха ему достается по бартеру, платить приходится лишь за перелет. Хотя билет на Мальдивы недешевый — перелет в экономе обойдется минимум в 70 тысяч рублей на человека.

Но, видимо, Тарасов готов на любые траты ради любимой жены, а Анастасия Костенко не раз говорила, что просто обожает Мальдивы и считает острова своим местом силы.