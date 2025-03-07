Трамп сообщил Хаменеи о намерении заключить ядерную сделку

Президент США Дональд Трамп направил письмо руководству Ирана. В послании сообщается о намерении Белого дома провести переговоры по ядерной сделке с Тегераном. Также выражается надежда, что иранская сторона на такие переговоры согласится.

По словам Трампа, так будет намного лучше для Ирана. Альтернатива в том, что США придется что-то предпринять, чтобы не допустить появления еще одного ядерного оружия, передает Reuters. Агентство предполагает, что письмо было адресовано верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Ранее сообщение по иранскому вопросу поступило из российского МИД. По данным внешнеполитического ведомства, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил международные усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы с послом Ирана Каземом Джалали.