Новый виток эскалации в Сирии: как все началось и что будет дальше

Одновременно в нескольких регионах Сирии вспыхнули протесты представителей алавитского меньшинства, которое продолжает поддерживать Башара Асада. В городе Хомс произошло нападение на правительственные войска. В прошлом - это вооруженные отряды суннитской исламской группировки. Еще одна атака на правительственные силы безопасности случилась в прибрежной Джебле, там алавиты убили по меньшей мере тринадцать человек.

Тартус, провинции Латакия. Оппозиционный митинг начинался достаточно мирно. Но очень быстро в толпе появилось оружие. Началась перестрелка с силами безопасности. В ход пошли автоматы и гранатометы.

Бои на улицах Тартуса вспыхивают локально в разных частях города. Для подавления вооруженного протеста в регион было отправлено подкрепление из соседних провинций, в том числе из Алеппо. Правительственные войска уже введены в Тартус, идет бой с силами местного сопротивления. Представители алавитов, в свою очередь, утверждают: вооруженные протесты начались после того, как правительственные силы безопасности совершили массовую казнь в деревне Аль-Мухтария в Латакии. И также всячески издевались над мирным населением провинции. Сообщается, что в результате вооруженных столкновений в Джебле сирийское сопротивление взяло под контроль место дислокации армейской бригады.

"Конечно, не будет так, как говорил один из представителей Турции, прибывших в Сирию. Его спрашивали: а как же мы жить будем? Он говорил: в Османской империи все прекрасно жили - будем жить и сейчас хорошо. Конечно, до этого очень далеко, потому что бои между различными группами будут разрастаться", - отметил доктор исторических наук Владимир Аватков.

Если при Асаде сунниты постоянно заявляли о притеснениях со стороны другого религиозного течения, алавитов, к которому принадлежал и сам президент, то теперь ситуация диаметрально противоположная. И далека от стабильной. Недовольство правящим режимом выражают и курды. Руководство Сирии в эти дни принимает участие в саммите Лиги арабских государств - впервые за многие годы. Там избегают вопросов о внутреннем кризисе, полностью поддерживая внешнеполитическую позицию собравшихся. Главным врагом всего арабского мира назван Израиль.

"Призываем международное сообщество выполнить свои юридические и моральные обязательства по поддержке прав Сирии и оказания давления на Израиль с целью немедленного вывода его войск с юга Арабской республики. Призываем также положить конец израильской оккупации, которая угрожает безопасности и стабильности региона", - заявил Ахмед Аш-Шараа, президент Сирии.

По сообщениям Кремля, российские военные, которые еще находятся в Сирии, в том числе в провинции Латакия, находятся в безопасности и в конфликт не вовлечены.