Участники саммита Евросоюза встретили вопрос о том, сможет ли интеграционное объединение заменить киевскому режиму прекратившуюся помощь со стороны Соединенных Штатов, гробовым молчанием. Об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Politico, глава эстонского правительства Кристен Михал обратился к коллегам из других европейских стран с вопросом, смогут ли они вместе заменить Украине иссякший поток американской военной помощи. Однако европейские политики промолчали.

До того сообщалось, что Евросоюз так и не смог согласовать единую позицию по военной поддержке Украины — достичь консенсуса не удалось из-за позиции Будапешта. Венгерские власти не раз подчеркивали, что будут исходить из интересов собственного народа, а не из стремления Брюсселя накачать киевский режим оружием ради поражения России.

При этом в Киеве уверяют, что американский президент Дональд Трамп соврал об объемах помощи, выделенной Вашингтоном Украине. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что "общая сумма американской помощи Украине составляет 114 миллиардов долларов — не 300 и не 500 миллиардов".