Жалобы общественников сорвали концерт Лолиты Милявской в Казани

Концерт певицы Лолиты Милявской, который должен был пройти в Казани 21 марта, не состоится. Причины отмены концерта не уточняются, передает ТАСС.

Однако ранее сообщалось, что некоторым общественникам перспектива выступления Лолиты Милявской в Казани не понравилась, и они направили обращения в Минобрнауки, Минкультуры и другие ведомства Татарстана с просьбой отменить концерт.

Причем активистами назывались разные причины: кого-то не устраивало, что у артистки якобы русофобская позиция, другие посчитали неуместным ее выступление в Рамадан и Великий пост. Казанцы писали, будто позволить выступить певице противоречит традиционным ценностям. Многие припомнили и "голую" вечеринку Насти Ивлеевой, где Лолита была участницей, передает "Вечерняя Казань".

Отметим, что сама Милявская пока никак не прокомментировала срыв своего концерта в столице Татарстана. В последнее время карьера певицы висит буквально на волоске. Ее выступления срываются одно за другим, артистке пришлось даже отменить юбилейный гастрольный тур, а недавно она лишилась работы на телешоу, которое вела на протяжении нескольких сезонов.