Кремль раскрыл детали разговора Путина и Вучича

Пресс-служба Кремля подтвердила в пятницу, 7 марта, что состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем.

Как уточняется в Telegram-канале Кремля, Путин тепло поздравил сербского коллегу с его недавним 55-летием. Вучич рассказал, что по приглашению российской стороны приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение армии Сербии для участия в торжественном параде.

Президенты обсуждали взаимодействие в различных областях, прежде всего в сфере энергетики.

Кроме того, Путин подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии и выразил солидарность с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком — суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил его к году заключения якобы за неподчинение Высокому представителю ООН. Москва считает это преследование политически мотивированным.

Сербский президент не раз заявлял, что не собирается участвовать в антироссийской политике коллективного Запада, поскольку сохранение диалога с Россией соответствует интересам Сербии и ее народа.

Также Вучич объяснил, в чем разница между Россией и Западом: все мировые державы соблюдают свой интерес, но методы отличаются. Политик подчеркивал, что "не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово", за что Белград очень признателен Москве.