Mash: Юлия Высоцкая оставила свой бизнес "Едим дома"

Бизнес Юлии Высоцкой под названием "Едим дома" включает в себя кулинарные студии, производство товаров и закусочные. С середины 2022 года выручка компании начала падать. Так, в 2023 году чистый убыток составил 99 тысяч рублей. А еще говорят, что убыточность фирмы возросла из-за распространения видео так называемых кулинарных провалов Высоцкой: например, роликов, где шашлык, который готовит актриса, горит, а сырники на сковородке превращаются в странные обугленные комочки, передает Mash.

И если бизнес она решила оставить, то от записи передач с аналогичным названием "Едим дома" Юлия Высоцкая не отказалась. Более того, в своем официальном телеграм-канале актриса регулярно выкладывает кадры со съемок и рецепты приготовленных блюд.

Напомним, что еще несколько лет назад супруг Высоцкой Андрей Кончаловский и его брат Никита Михалков решили запустить сеть общественного питания "Едим дома". "Идея простая: честная еда. Я вообще фанат здорового питания. Это не значит, что речь идет о вегетарианской пище, просто о здоровой еде без добавок. Основная моя мысль — попытаться сделать сеть,желательно большую, федеральную, дешевой, но здоровой еды", - говорил Кончаловский.

Позднее в пиар-службе холдинга опровергли новость о том, что Юлия Высоцкая оставила бизнес. Она продолжает им заниматься в России, сообщает ТАСС в своем телеграм-канале.