Президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, однако не говорил, о каких именно сутках идет речь и когда они наступят. Такое заявление сделал специальный посланник американского лидера по Украине Кит Келлог.

Представитель Трампа прокомментировал его широко известное обещание, сделанное еще во время предвыборной кампании, положить конец боям на Украине за сутки.

Келлог на конференции Совета по международным отношениям подчеркнул, что "Трамп обещал закончить войну на Украине за 24 часа, но мы не уточнили, в какой именно день". Как сообщает РИА Новости, у присутствовавших эта ремарка вызвала смех.

Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил, почему его американский коллега, прежде обещавший положить конец конфликту на Украине за сутки, сменил свою позицию. Путин подчеркнул, что речь идет о непростой задаче, а Трамп после инаугурации начал получать всю необходимую информацию для оценки ситуации.

Несмотря на постепенное восстановление российско-американского диалога и обсуждение Москвой и Вашингтоном мирного урегулирования конфликта на Украине, Кремль подчеркивает, что подводить итоги специальной военной операции преждевременно. Тем не менее, уже и итальянская разведка подтверждает, что ВС России полностью захватили инициативу на всех участках фронта.